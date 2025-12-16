Німеччина вагається щодо відправки військових в Україну: Пісторіус назвав умови

На думку міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, наразі залишаються відкритими питання правової основи місії, ролі Бундестагу та того, під чиїм командуванням і в яких межах діятимуть можливі контингенти.

Про те, чому Німеччина обережна щодо військової місії в Україні, Пісторіус заявив у Берліні після завершення переговорів щодо України за участю європейських лідерів.

За його словами, пропозиція створити європейську багатонаціональну місію виглядає логічною, однак конкретні деталі ще не визначені. Зокрема, залишається відкритим питання мандата Бундестагу, структури командування та формату участі військ. При цьому міністр оборони ФРН назвав дану ініціативу сигналом того, що Європа готова брати на себе відповідальність за безпеку на континенті.

Сам Борис Пісторіус у цих переговорах участі не брав, оскільки вони проходили у вузькому колі.

Військова підтримка України

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц разом із главами урядів інших європейських країн заявив про намір сформувати місію під європейським керівництвом за підтримки США. Її завданням має стати допомога ЗСУ, а також забезпечення безпеки повітряного простору і морських шляхів. Передбачається, що операції можуть відбуватися і безпосередньо на території України.

Декларацію за підсумками берлінських переговорів підписали лідери Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі, Італії, Данії, Фінляндії, Нідерландів, Норвегії та Швеції, а також керівники інституцій Європейського Союзу. З боку США офіційної реакції поки не було.

Зазначимо, що ідея створення міжнародної місії для захисту України обговорюється уже не перший місяць. США раніше заявили, що не планують направляти наземні війська, але готові підтримувати союзників з повітря. Найактивніше за підготовку такої місії виступають Франція та Велика Британія, тоді як Німеччина досі дотримувалася стриманішої позиції.

До речі, після заяв у Берліні Пісторіус разом із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі провів онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України. До неї входять понад 50 країн, які координують військову допомогу Києву.

Наприклад, Нідерланди виділили Україні 250 млн євро на боєприпаси для F-16.