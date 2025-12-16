ua en ru
Вт, 16 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Нідерланди виділили Україні 250 млн євро на боєприпаси для F-16

Вівторок 16 грудня 2025 15:48
UA EN RU
Нідерланди виділили Україні 250 млн євро на боєприпаси для F-16 Фото: українські F-16 (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Уряд Нідерландів оголосив про виділення 250 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16 у США.

Про це заявив премʼєр-міністр Нідерландів Дік Схооф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію.

За його словами, Нідерланди знову внесли 250 млн євро на закупівлю боєприпасів для F-16 у Сполучених Штатів.

Також Дік Схооф пообіцяв надати Україні додаткову оборонну допомогу на суму 700 млн євро.

"Ми повинні продовжувати тиснути на Росію та підтримувати Україну на усіх фронтах, особливо у військовій сфері", - заявив прем'єр Нідерландів.

Допомога Україні від Нідерландів

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Нідерланди активно підтримують Київ, постачаючи зброю та військове обладнання для протидії агресору.

4 грудня країна оголосила про виділення 35 млн євро через програму НАТО UCAP (Ukraine Comprehensive Assistance Package) на медичні матеріали, обладнання та іншу практичну допомогу для українських військ у зимовий період.

Також стало відомо, що Нідерланди виділили додаткові 250 млн євро у рамках ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) для закупівлі зброї у США та передачі її Україні.

F-16 для України

Варто нагадати, що Нідерланди разом з Данією та Бельгією очолили авіаційну коаліцію для надання Україні винищувачів F-16.

У травні Нідерланди передали Україні всі 24 винищувачі F-16, які були раніше обіцяні. 27 травня останні літаки вилетіли з авіабази "Волкел" до Бельгії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
Новини
Британія оголосила про передачу Україні великого пакета посилення ППО
Британія оголосила про передачу Україні великого пакета посилення ППО
Аналітика
Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі