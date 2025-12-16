Германия колеблется относительно отправки военных в Украину: Писториус назвал условия

По мнению министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, пока остаются открытыми вопросы правовой основы миссии, роли Бундестага и того, под чьим командованием и в каких пределах будут действовать возможные контингенты.

О том, почему Германия осторожна относительно военной миссии в Украине, Писториус заявил в Берлине после завершения переговоров по Украине с участием европейских лидеров.

По его словам, предложение создать европейскую многонациональную миссию выглядит логичным, однако конкретные детали еще не определены. В частности, остается открытым вопрос мандата Бундестага, структуры командования и формата участия войск. При этом министр обороны ФРГ назвал данную инициативу сигналом того, что Европа готова брать на себя ответственность за безопасность на континенте.

Сам Борис Писториус в этих переговорах участия не принимал, поскольку они проходили в узком кругу.

Военная поддержка Украины

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц вместе с главами правительств других европейских стран заявил о намерении сформировать миссию под европейским руководством при поддержке США. Ее задачей должна стать помощь ВСУ, а также обеспечение безопасности воздушного пространства и морских путей. Предполагается, что операции могут происходить и непосредственно на территории Украины.

Декларацию по итогам берлинских переговоров подписали лидеры Германии, Франции, Великобритании, Польши, Италии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии и Швеции, а также руководители институтов Европейского Союза. Со стороны США официальной реакции пока не было.

Отметим, что идея создания международной миссии для защиты Украины обсуждается уже не первый месяц. США ранее заявили, что не планируют направлять наземные войска, но готовы поддерживать союзников с воздуха. Активнее всего за подготовку такой миссии выступают Франция и Великобритания, тогда как Германия до сих пор придерживалась более сдержанной позиции.

Кстати, после заявлений в Берлине Писториус вместе с министром обороны Великобритании Джоном Гили провел онлайн-заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. В нее входят более 50 стран, которые координируют военную помощь Киеву.

Например, Нидерланды выделили Украине 250 млн евро на боеприпасы для F-16.