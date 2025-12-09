Германия создаст модернизированные ракеты Taurus: какие характеристики
Германия планирует запустить производство модернизированных крылатых ракет Taurus в 2029 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным издания, в настоящее время Бундесвер имеет около 600 ракет Taurus с дальностью более 500 км, которые запускаются с истребителей Tornado, F-15 или F-18. Эти ракеты, произведенные компанией MBDA, предназначены для поражения высокозащищенных целей за линией фронта - командных пунктов, складов боеприпасов, аэродромов и мостов.
Стоит напомнить, что Германия неоднократно отказывала Украине в передаче Taurus из-за опасений, что ракеты могут быть использованы против целей на территории России, учитывая их большую дальность.
Что известно о новой ракете Taurus NEO
Модернизированная версия Taurus NEO должна получить:
- увеличенную дальность полета;
- улучшенную защиту от радиопомех;
- усовершенствованную навигацию;
- новую головку самонаведения.
Бюджет на разработку составляет 415 млн евро, а общий план закупок - около 600 новых ракет на сумму до 2 млрд евро.
Основными субподрядчиками будут выступать шведская Saab и американская Williams International. К программе могут присоединиться также Швеция и Испания.
Отмечается, что Москва уже предупредила Берлин, что возможные поставки ракет Киеву "повлекут новый виток эскалации напряженности".
Передача Taurus Украине
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц неоднократно заявлял о намерении передать Украине крылатые ракеты Taurus для ударов по территории России. В частности, в начале июля, глава немецкого правительства не исключил передачи этого вооружения для Украины.
В то же время, Писториус во время визита в Киев в июне заявил, что Берлин не рассматривает передачу Украине этих ракет.
Российский диктатор Владимир Путин очень недоволен вероятной поставкой Taurus для нужд ВСУ, и высказался за возобновление диалога с Мерцом.