Злякався Taurus? Путін раптово заговорив про діалог із Німеччиною щодо України

Російський диктатор Володимир Путін сумнівається, що Німеччина може зробити більший внесок як посередник у переговорах Росії з Україною, ніж Сполучені Штати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президента РФ у рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму.

На його думку, посередником повинна бути нейтральна держава, а ФРН сьогодні не володіє таким статусом.

"Коли ми бачимо на полі бою німецькі танки "Леопарди", а зараз ми дивимося на те, що Німеччина роздумує постачати "Тауруси" (далекобійні ракети Taurus. - ред.) для атак на російські території... виникають великі питання. Якщо це станеться, це не вплине на хід бойових дій, але наші відносини зовсім зіпсує", - сказав очільник Кремля.

Путін додав, що сьогодні Росія розглядає Німеччину не як нейтральну державу, а як "сторону, що підтримує Україну, а в деяких випадках, як співучасника бойових дій".

Водночас, диктатор зазначив, що "ми завжди відкриті", якщо канцлер Німеччини Фрідріх Мерц хоче "поговорити на цю тему, представити якісь ідеї з цього приводу".