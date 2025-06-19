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Злякався Taurus? Путін раптово заговорив про діалог із Німеччиною щодо України

Четвер 19 червня 2025 00:12
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Злякався Taurus? Путін раптово заговорив про діалог із Німеччиною щодо України Фото: російський диктатор Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Валерій Савицький

Російський диктатор Володимир Путін сумнівається, що Німеччина може зробити більший внесок як посередник у переговорах Росії з Україною, ніж Сполучені Штати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президента РФ у рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму.

На його думку, посередником повинна бути нейтральна держава, а ФРН сьогодні не володіє таким статусом.

"Коли ми бачимо на полі бою німецькі танки "Леопарди", а зараз ми дивимося на те, що Німеччина роздумує постачати "Тауруси" (далекобійні ракети Taurus. - ред.) для атак на російські території... виникають великі питання. Якщо це станеться, це не вплине на хід бойових дій, але наші відносини зовсім зіпсує", - сказав очільник Кремля.

Путін додав, що сьогодні Росія розглядає Німеччину не як нейтральну державу, а як "сторону, що підтримує Україну, а в деяких випадках, як співучасника бойових дій".

Водночас, диктатор зазначив, що "ми завжди відкриті", якщо канцлер Німеччини Фрідріх Мерц хоче "поговорити на цю тему, представити якісь ідеї з цього приводу".

Передача Україні ракет Taurus

Фрідріх Мерц під час передвиборчої кампанії неодноразово говорив про ймовірність передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Однак ЗСУ досі не отримали це далекобійне озброєння.

Наприкінці травня німецьке видання Bild повідомило, що Берлін не ухвалював рішення про постачання Україні Taurus.

Однак президент Володимир Зеленський заявив, що переговори щодо постачання цих ракет Україні ведуться.

На початку червня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус офіційно заявив, що його країна не розглядає передачу Україні ракет Taurus.

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