Німеччина вироблятиме українські дрони BARS, їх віддаватимуть Україні

Подробиці оборонної угоди

Відповідний документ очільник українського МЗС підписав разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Укладання угоди стало результатом командної роботи оборонних відомств обох країн.

"Угоду було укладено в результаті спільних зусиль Міністерства оборони України та Федерального міністерства оборони Німеччини в рамках ініціативи "Будуємо з Україною", - зазначив Сибіга.

Фінансування першого етапу виробництва повністю бере на себе німецька сторона. При цьому вся виготовлена техніка одразу передаватиметься на фронт для потреб українських військових.

"Німецька сторона фінансуватиме виробництво безпілотників протягом першого етапу проекту, а все виготовлене обладнання буде поставлено до Сил оборони України", - підкреслив міністр.