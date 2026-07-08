Германия будет производить украинские дроны BARS, их будут отдавать Украине

Подробности оборонного соглашения

Соответствующий документ глава украинского МИД подписал вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Заключение соглашения стало результатом командной работы оборонных ведомств обеих стран.

"Соглашение было заключено в результате совместных усилий Министерства обороны Украины и Федерального министерства обороны Германии в рамках инициативы "Строим с Украиной"", - отметил Сибига.

Финансирование первого этапа производства полностью берет на себя немецкая сторона. При этом вся изготовленная техника будет сразу передаваться на фронт для нужд украинских военных.

"Немецкая сторона будет финансировать производство беспилотников в течение первого этапа проекта, а все изготовленное оборудование будет поставлено в Сил обороны Украины", - подчеркнул министр.