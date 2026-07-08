Германия будет производить украинские дроны BARS, их будут отдавать Украине

Украина и Германия запускают совместное производство беспилотных летательных аппаратов BARS. Проект реализуется в рамках двусторонней оборонной инициативы.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его соцсеть X.
Соответствующий документ глава украинского МИД подписал вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Заключение соглашения стало результатом командной работы оборонных ведомств обеих стран.
"Соглашение было заключено в результате совместных усилий Министерства обороны Украины и Федерального министерства обороны Германии в рамках инициативы "Строим с Украиной"", - отметил Сибига.
Финансирование первого этапа производства полностью берет на себя немецкая сторона. При этом вся изготовленная техника будет сразу передаваться на фронт для нужд украинских военных.
"Немецкая сторона будет финансировать производство беспилотников в течение первого этапа проекта, а все изготовленное оборудование будет поставлено в Сил обороны Украины", - подчеркнул министр.
Украина делает мощный шаг к созданию собственной противоракетной обороны, расширяя сотрудничество с США по производству современных систем ПВО. Пока ключевым вопросом остаются реальные сроки запуска линий для выпуска сложных антибалистических ракет.
Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал предоставление Украине права производить зенитно-ракетные комплексы Patriot на собственной территории. Американский лидер выразил уверенность, что украинская сторона очень быстро справится с этим сложным производством.
В то же время, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что официальный Киев уже ведет активные переговоры с международными партнерами, чтобы получить лицензии на производство антибаллистических систем Patriot. Этот вопрос является одним из главных пунктов повестки дня дипломатических встреч.
Разрешение от Вашингтона, о котором официально заявил Трамп, должно значительно ускорить процесс интеграции украинского оборонно-промышленного комплекса в технологические цепочки западных производителей оружия.