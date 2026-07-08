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Німеччина вироблятиме українські дрони BARS, їх віддаватимуть Україні

22:24 08.07.2026 Ср
2 хв
Документ уже підписано у межах нової ініціативи
aimg Сергій Козачук
Німеччина вироблятиме українські дрони BARS, їх віддаватимуть Україні Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач/РБК-Україна)
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Україна та Німеччина запускають спільне виробництво безпілотних літальних апаратів BARS. Проєкт реалізують у межах двосторонньої оборонної ініціативи.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його соцмережу X.

Подробиці оборонної угоди

Відповідний документ очільник українського МЗС підписав разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Укладання угоди стало результатом командної роботи оборонних відомств обох країн.

"Угоду було укладено в результаті спільних зусиль Міністерства оборони України та Федерального міністерства оборони Німеччини в рамках ініціативи "Будуємо з Україною", - зазначив Сибіга.

Фінансування першого етапу виробництва повністю бере на себе німецька сторона. При цьому вся виготовлена техніка одразу передаватиметься на фронт для потреб українських військових.

"Німецька сторона фінансуватиме виробництво безпілотників протягом першого етапу проекту, а все виготовлене обладнання буде поставлено до Сил оборони України", - підкреслив міністр.

Коли Україна виготовлятиме ракети до Patriot

Україна робить потужний крок до створення власної протиракетної оборони, розширюючи співпрацю зі США щодо виробництва сучасних систем ППО. Наразі ключовим питанням залишаються реальні терміни запуску ліній для випуску складних антибалістичних ракет.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував надання Україні права виробляти зенітно-ракетні комплекси Patriot на власній території. Американський лідер висловив упевненість, що українська сторона дуже швидко впорається із цим складним виробництвом.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що офіційний Київ уже веде активні переговори з міжнародними партнерами, щоб отримати ліцензії на виробництво антибалістичних систем Patriot. Це питання є одним із головних пунктів на порядку денному дипломатичних зустрічей.

Дозвіл від Вашингтона, про який офіційно заявив Трамп, має значно прискорити процес інтеграції українського оборонно-промислового комплексу в технологічні ланцюжки західних виробників зброї.

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