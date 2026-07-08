Німеччина вироблятиме українські дрони BARS, їх віддаватимуть Україні

Україна та Німеччина запускають спільне виробництво безпілотних літальних апаратів BARS. Проєкт реалізують у межах двосторонньої оборонної ініціативи.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його соцмережу X .

Подробиці оборонної угоди

Відповідний документ очільник українського МЗС підписав разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Укладання угоди стало результатом командної роботи оборонних відомств обох країн.

"Угоду було укладено в результаті спільних зусиль Міністерства оборони України та Федерального міністерства оборони Німеччини в рамках ініціативи "Будуємо з Україною", - зазначив Сибіга.

Фінансування першого етапу виробництва повністю бере на себе німецька сторона. При цьому вся виготовлена техніка одразу передаватиметься на фронт для потреб українських військових.

Together with German Federal Minister of Defence Boris Pistorius, we signed an implementation agreement for the joint production of BARS drones.



The agreement was concluded following joint efforts by the Ministry of Defence of Ukraine and the German Federal Ministry of Defence… pic.twitter.com/eraZXnxbXU — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) July 8, 2026

"Німецька сторона фінансуватиме виробництво безпілотників протягом першого етапу проекту, а все виготовлене обладнання буде поставлено до Сил оборони України", - підкреслив міністр.