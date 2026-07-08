Германия будет производить украинские дроны BARS, их будут отдавать Украине

Украина и Германия запускают совместное производство беспилотных летательных аппаратов BARS. Проект реализуется в рамках двусторонней оборонной инициативы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его соцсеть X.

Подробности оборонного соглашения

Соответствующий документ глава украинского МИД подписал вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Заключение соглашения стало результатом командной работы оборонных ведомств обеих стран.

"Соглашение было заключено в результате совместных усилий Министерства обороны Украины и Федерального министерства обороны Германии в рамках инициативы "Строим с Украиной"", - отметил Сибига.

Финансирование первого этапа производства полностью берет на себя немецкая сторона. При этом вся изготовленная техника будет сразу передаваться на фронт для нужд украинских военных.

Разом с германским федеральным министерством обороны Борисом Писторием, мы подробно реализуем сотрудничество для объединения production BARS drones.



Награда была объявлена following joint efforts Ministroy of Defence of Ukraine and German Federal Ministry of Defence… pic.twitter.com/eraZXnxbXU — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) July 8, 2026

"Немецкая сторона будет финансировать производство беспилотников в течение первого этапа проекта, а все изготовленное оборудование будет поставлено в Сил обороны Украины", - подчеркнул министр.