Германия будет производить украинские дроны BARS, их будут отдавать Украине
Украина и Германия запускают совместное производство беспилотных летательных аппаратов BARS. Проект реализуется в рамках двусторонней оборонной инициативы.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его соцсеть X.
Подробности оборонного соглашения
Соответствующий документ глава украинского МИД подписал вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Заключение соглашения стало результатом командной работы оборонных ведомств обеих стран.
"Соглашение было заключено в результате совместных усилий Министерства обороны Украины и Федерального министерства обороны Германии в рамках инициативы "Строим с Украиной"", - отметил Сибига.
Финансирование первого этапа производства полностью берет на себя немецкая сторона. При этом вся изготовленная техника будет сразу передаваться на фронт для нужд украинских военных.
Разом с германским федеральным министерством обороны Борисом Писторием, мы подробно реализуем сотрудничество для объединения production BARS drones.— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) July 8, 2026
Награда была объявлена following joint efforts Ministroy of Defence of Ukraine and German Federal Ministry of Defence… pic.twitter.com/eraZXnxbXU
"Немецкая сторона будет финансировать производство беспилотников в течение первого этапа проекта, а все изготовленное оборудование будет поставлено в Сил обороны Украины", - подчеркнул министр.
Когда Украина будет производить ракеты в Patriot
Украина делает мощный шаг к созданию собственной противоракетной обороны, расширяя сотрудничество с США по производству современных систем ПВО. Пока ключевым вопросом остаются реальные сроки запуска линий для выпуска сложных антибалистических ракет.
Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал предоставление Украине права производить зенитно-ракетные комплексы Patriot на собственной территории. Американский лидер выразил уверенность, что украинская сторона очень быстро справится с этим сложным производством.
В то же время, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что официальный Киев уже ведет активные переговоры с международными партнерами, чтобы получить лицензии на производство антибаллистических систем Patriot. Этот вопрос является одним из главных пунктов повестки дня дипломатических встреч.
Разрешение от Вашингтона, о котором официально заявил Трамп, должно значительно ускорить процесс интеграции украинского оборонно-промышленного комплекса в технологические цепочки западных производителей оружия.