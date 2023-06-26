Німеччина профінансує виробництво артилерійських боєприпасів для України, - Spiegel

Федеральний уряд Німеччини хоче постачати Україні боєприпаси для гаубиць у довгостроковій перспективі. Йдеться про партію у 20 тисяч снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel .

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус хоче заповнити нестачу боєприпасів у Бундесвері. Також частину снарядів планується надати й Україні, Берлін профінансує цю угоду.

Зазначається, що уряд Німеччини готує довгострокову підтримку України артилерійськими боєприпасами. Наприкінці минулого тижня оборонне відомство представило на затвердження бюджетному комітету Бундестагу відповідну рамкову угоду з компанією Rheinmetall.

Вона передбачає постачання до 333 000 снарядів 155-мм до 2029 року для поповнення власних складів, а також довгострокове постачання Збройних сил України боєприпасами для гаубиць.

Скільки снарядів може отримати Україна

Spiegel пише, що вже погоджено перший пакет із 20 000 снарядів для України на найближчі два роки, а витрати в розмірі майже 60 млн євро візьме на себе Федеральний уряд.

При цьому Бундесвер також отримає транш у 20 000 боєприпасів, тож цей пакет має бути поставлено вже у 2023 році. У період до 2029 року війська можуть потім запросити додаткові комплекти боєприпасів із контракту за потреби.

Снаряди для України

Нагадаємо, 20 березня країни ЄС погодили план, згідно з яким Україні пообіцяли передати 1 млн снарядів за рік.

До того ж Рада ЄС затвердила виділення грошей на боєприпаси для України. Однак країни Європейського союзу довго не могли домовитись про спільні закупівлі боєприпасів для України.

Нещодавно глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що країна працює насамперед над постачанням артилерійських снарядів та бронетехніки. Допомогти зі снарядами планує Данія та Норвегія, країни передадуть 9 тисяч боєприпасів.