Германия профинансирует производство артиллерийских боеприпасов для Украины, - Spiegel

Федеральное правительство Германии хочет поставлять Украине боеприпасы для гаубиц в долгосрочной перспективе. Речь идет о партии в 20 тысяч снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel .

Министр обороны Германии Борис Писториус хочет восполнить недостаток боеприпасов в Бундесвере. Также часть снарядов планируется предоставить и Украине, Берлин профинансирует эту сделку.

Отмечается, что правительство Германии готовит долгосрочную поддержку Украины артиллерийскими боеприпасами. В конце прошлой недели оборонное ведомство представило на утверждение бюджетному комитету Бундестага соответствующее рамочное соглашение с компанией Rheinmetall.

Оно предусматривает поставку до 333 000 снарядов 155-мм до 2029 года для пополнения собственных складов, а также долгосрочное снабжение Вооруженных сил Украины боеприпасами для гаубиц.

Сколько снарядов может получить Украина

Spiegel пишет, что уже согласован первый пакет из 20 000 снарядов для Украины на ближайшие два года, а расходы в размере почти 60 млн евро возьмет на себя Федеральное правительство.

При этом Бундесвер также получит транш в 20 000 боеприпасов, поэтому этот пакет должен быть поставлен уже в 2023 году. В период до 2029 года войска могут затем запросить дополнительные комплекты боеприпасов из контракта при необходимости.

Снаряды для Украины

Напомним, 20 марта страны ЕС согласовали план, согласно которому Украине пообещали передать 1 млн снарядов в год.

К тому же, Совет ЕС утвердил выделение денег на боеприпасы для Украины. Однако страны Европейского союза долго не могли договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины.

Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна работает, прежде всего, по поставкам артиллерийских снарядов и бронетехники. Помочь со снарядами планируют Дания и Норвегия, страны передадут 9 тысяч боеприпасов.