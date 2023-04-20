Кулеба засмутився неспроможності ЄС домовитись щодо постачання боєприпасів Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в Twitter.

" Це перевірка того, чи має ЄС стратегічну автономію у прийнятті нових важливих рішень у сфері безпеки. Для України ціна бездіяльності вимірюється людськими життями", - написав Кулеба.

За словами глави МЗС, наразі ЄС проходить перевірку на стратегічну автономію у прийнятті нових важливих рішень у сфері безпеки. Однак сповільнення у прийнятті даних рішень вимірюється людськими життями українців.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Франція та Польща посперечалися, оскільки посли не змогли врегулювати питання щодо того, хто має отримати спільні контракти ЄС на купівлю боєприпасів для України - лише місцеві фірми чи також країни, які не входять до блоку.

Нагадаємо, 20 березня країни ЄС погодили план, згідно з яким Україні пообіцяли передати 1 млн снарядів за рік.

Рада ЄС вже затвердила виділення грошей на боєприпаси для України.

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