ua ru
Пт, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У ЄС не змогли домовитися про спільні закупівлі боєприпасів для України, - Моравецький

Новость на русском →
П'ятниця 10 лютого 2023 14:52
У ЄС не змогли домовитися про спільні закупівлі боєприпасів для України, - Моравецький Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Країни Європейського союзу не змогли домовитись про спільні закупівлі боєприпасів для України.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми вчора пізньої ночі обговорювали постачання боєприпасів, які дуже потрібні зараз Україні. На нашу пропозицію не було позитивної реакції з боку деяких країн", - сказав він.

Моравецький вважає, що спільні закупівлі були б на користь усіх країн ЄС, НАТО, а також України.

"Але як і дискусія про танки здавалася на початку зовсім неможливою, як дискусія про (системи ППО - ред.) Patriot відсувалася, то я думаю, що і до теми боєприпасів ми скоро повернемося на наступному саміті ЄС", - заявив польський прем'єр.

Нагадаємо, що напередодні під час європейського турне президент України Володимир Зеленський обговорив оборонну підтримку з усіма європейськими лідерами.

Також український президент закликав ЄС посилювати динаміку співробітництва потужніше, ніж РФ мобілізує свій потенціал.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Війна в Україні Польща
NEWS
Виклик НАТО. Зеленський відреагував на проліт ракет РФ через Молдову та Румунію
Виклик НАТО. Зеленський відреагував на проліт ракет РФ через Молдову та Румунію
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм