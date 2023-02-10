У ЄС не змогли домовитися про спільні закупівлі боєприпасів для України, - Моравецький

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Ми вчора пізньої ночі обговорювали постачання боєприпасів, які дуже потрібні зараз Україні. На нашу пропозицію не було позитивної реакції з боку деяких країн", - сказав він.

Моравецький вважає, що спільні закупівлі були б на користь усіх країн ЄС, НАТО, а також України.

"Але як і дискусія про танки здавалася на початку зовсім неможливою, як дискусія про (системи ППО - ред.) Patriot відсувалася, то я думаю, що і до теми боєприпасів ми скоро повернемося на наступному саміті ЄС", - заявив польський прем'єр.