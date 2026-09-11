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У Києві дрони влучили у дві АЗС у різних районах, є постраждалі

09:58 11.09.2026 Пт
2 хв
Серед постраждалих рятувальник ДСНС
aimg Валерія Абабіна
У Києві дрони влучили у дві АЗС у різних районах, є постраждалі Фото: Рятувальник ДСНС (t.me/dsns_telegram)
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У Києві під час атаки безпілотників зафіксували влучання у дві автозаправні станції - у Дніпровському та Оболонському районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

У Києві під час атаки безпілотників зафіксували влучання в автозаправні станції. За попередньою інформацією, у Дніпровському районі дрон влучив в АЗС, туди прямують екстрені служби.

Ще одне влучання в АЗС сталося в Оболонському районі. В цьому районі ворог атакував АЗС двічі.

Стало відомо, що до житлового будинку в Дніпровському районі викликали медиків - бригада виїхала на місце.

За попередніми даними, в Оболонському районі через ворожу атаку постраждали двоє людей.

Фото: Наслідки ворожої атаки на АЗС у Києві (t.me/dsns_telegram)

Також за даними медиків, один із постраждалих через влучання дрона в дев'ятиповерхівку перебуває в тяжкому стані. Загалом у будинку постраждали вісім людей, двох із них госпіталізували.

Оновлено о 10:50:

В Оболонському районі уламки безпілотника впали на автомобіль - без пожежі, попередньо є один постраждалий. Ще одне влучання дрона в тому ж районі спричинило загоряння на нежитловій території. На місцях працюють екстрені служби.

У Києві дрони влучили у дві АЗС у різних районах, є постраждалі

Фото: Наслідки ворожої атаки на АЗС у Києві (t.me/dsns_telegram)

Оновлено о 11:20:

У ДСНС зазначили, що кількість постраждалих через російські атаки БпЛА по АЗС Києва зросла до 5 людей серед них - рятувальник. Співробітник ДСНС дістав поранення через повторний удар, який ворог завдав під час ліквідації загоряння.

Крім того, в Оболонському районі через падіння безпілотника пошкоджено автомобіль. Наразі всі осередки пожеж ліквідовано.

Нагадаємо, у ніч проти 11 вересня росіяни також атакували Київ ударними дронами - у Дніпровському районі спалахнула 9-поверхівка, постраждали вісім людей.

Тоді ж дрони атакували і Київську область, де пошкодило будинки та виробничі приміщення.

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