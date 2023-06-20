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Кулеба: Україна працює насамперед над постачанням артснарядів та бронетехніки

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Вівторок 20 червня 2023 01:15
Кулеба: Україна працює насамперед над постачанням артснарядів та бронетехніки Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Постачання в Україну від країн-партнерів артилерійських боєприпасів та бронетехніки відбуваються постійно, і нові партії такої військової допомоги прибувають до нашої країни щодня.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал відомства.

Як зазначив чиновник, військовий та дипломатичний блок команди президента України "зараз працює насамперед над постачанням артилерійських боєприпасів і бронетехніки".

"Відповідні партії допомоги щодня прибувають до України", - заявив глава МЗС.

Постачання снарядів Україні від ЄС

Ще в березні країни Європейського союзу погодили план, згідно з яким Україні пообіцяли передати 1 млн снарядів за рік.

До того ж Рада ЄС затвердила виділення грошей на боєприпаси для України. Однак країни Європейського союзу довго не могли домовитись про спільні закупівлі боєприпасів для України.

Між тим, на початку травня Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Після чого прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що країни ЄС розпочнуть відправку Україні боєприпасів уже зараз.

Додамо також, що 18 червня Європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон заявив про те, що буде прискорено постачання зброї в Україну для підтримки контрнаступу.

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