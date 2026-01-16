ua en ru
Німеччина приймає Steadfast Dart-2026: деталі найбільших навчань НАТО

ЄС, П'ятниця 16 січня 2026 04:40
Німеччина приймає Steadfast Dart-2026: деталі найбільших навчань НАТО Фото: армія НАТО (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У НАТО стартують масштабні навчання Steadfast Dart-2026, мета яких - відпрацювання перекидання і розгортання Сил швидкого реагування Альянсу. Основні дії зосередяться в Німеччині, Туреччині, Італії та Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію офіційного веб-сайту Бундесверу.

Північноатлантичний Альянс із січня по березень 2026 року проведе в чотирьох країнах Європи щорічні масштабні військові навчання Steadfast Dart-2026, у яких візьмуть участь приблизно 10 тисяч солдатів з Італії, Греції, Німеччини, Чехії, Іспанії, Литви, Болгарії та Туреччини, за додаткової підтримки Франції, Бельгії та Великої Британії.

Основна мета цього року - відпрацювання перекидання, розгортання та забезпечення нових Сил швидкого реагування (Allied Reaction Force). Основні дії, згідно зі сценарієм, відбудуться в Німеччині, Туреччині, Італії та Іспанії, водночас Німеччина стане господинею маневрів і забезпечить розміщення, харчування та логістику для розгорнутих військ.

Нова модель сил швидкого реагування НАТО передбачає розгортання до 800 тисяч солдатів по всій оперативній зоні Альянсу впродовж шести місяців, з яких до 20 тисяч належать до Сил швидкого реагування і мають бути повністю розгорнуті впродовж десяти днів.

Steadfast Dart-2026 спрямовані на демонстрацію можливості швидкого реагування, підвищення оперативної готовності та стримування потенційних агресорів.

Особливу увагу цього року приділено Балтійському морю, де буде розгорнуто турецьку ТКГ "Анадолу" - перший корабель ВМС Туреччини, здатний проводити морські десантні операції.

Німеччина додатково задіє до 1500 транспортних засобів - від вантажівок до самохідних гаубиць - для підтримки перекидання військ, а також організовує захист від безпілотників і забезпечення безпеки розгорнутих Сил швидкого реагування.

Нагадуємо, що НАТО запросило у Туреччини прискорити надання винищувачів F-16 для місії повітряного патрулювання в країнах Балтії у 2026 році. Згідно з джерелами, Анкара вже планувала розгорнути свої бойові літаки в Румунії з грудня 2026 року по березень 2027.

Зазначимо, що Єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс попередив, що в разі захоплення США Гренландії Північноатлантичний альянс може розпастися, при цьому країни ЄС підтримають Данію. За словами Кубілюса, така операція буде сприйнята вкрай негативно як серед політиків, так і серед громадськості.

