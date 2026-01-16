ua en ru
Германия принимает Steadfast Dart-2026: детали крупнейших учений НАТО

ЕС, Пятница 16 января 2026 04:40
Германия принимает Steadfast Dart-2026: детали крупнейших учений НАТО Фото: армия НАТО (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В НАТО стартуют масштабные учения Steadfast Dart-2026, цель которых — отработка переброски и развертывания Сил быстрого реагирования Альянса. Рсновные действия сосредоточатся в Германии, Турции, Италии и Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию официального веб-сайта Бундесвера.

Североатлантический Альянс с января по март 2026 года проведет в четырех странах Европы ежегодные масштабные военные учения Steadfast Dart-2026, в которых примут участие около 10 тысяч солдат из Италии, Греции, Германии, Чехии, Испании, Литвы, Болгарии и Турции, при дополнительной поддержке Франции, Бельгии и Великобритании.

Основная цель этого года — отработка переброски, развертывания и обеспечения новых Сил быстрого реагирования (Allied Reaction Force). Основные действия, согласно сценарию, пройдут в Германии, Турции, Италии и Испании, при этом Германия станет хозяйкой маневров и обеспечит размещение, питание и логистику для развертываемых войск.

Новая модель сил быстрого реагирования НАТО предусматривает развертывание до 800 тысяч солдат по всей оперативной зоне Альянса в течение шести месяцев, из которых до 20 тысяч относятся к Силам быстрого реагирования и должны быть полностью развернуты в течение десяти дней.

Steadfast Dart-2026 направлены на демонстрацию возможности быстрого реагирования, повышение оперативной готовности и сдерживание потенциальных агрессоров.

Особое внимание в этом году уделено Балтийскому морю, где будет развернута турецкая ТКГ "Анадолу" — первый корабль ВМС Турции, способный проводить морские десантные операции.

Германия дополнительно задействует до 1500 транспортных средств — от грузовиков до самоходных гаубиц — для поддержки переброски войск, а также организует защиту от беспилотников и обеспечение безопасности развернутых Сил быстрого реагирования.

Напоминаем, что НАТО запросило у Турции ускорить предоставление истребителей F-16 для миссии воздушного патрулирования в странах Балтии в 2026 году. Согласно источникам, Анкара уже планировала развернуть свои боевые самолеты в Румынии с декабря 2026 года по март 2027.

Отметим, что Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс предупредил, что в случае захвата США Гренландии Североатлантический альянс может распасться, при этом страны ЕС поддержат Данию. По есловам Кубилюса, такая операция будет воспринята крайне негативно как среди политиков, так и среди общественности.

