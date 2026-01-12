Захоплення Гренландії американцями означало б кінець НАТО, - єврокомісар
Якщо США захоплять Гренландію, це призведе до розпаду Північноатлантичного альянсу. При цьому країни ЄС нададуть підтримку Данії.
Як передає РБК-Україна, про це в коментарі Reuters заявив єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс.
"Я згоден з прем'єр-міністром Данії, що це буде кінцем НАТО, але і серед людей це буде сприйнято вкрай негативно", - підкреслив Кубілюс, коментуючи можливість того, що США повернуть Гренландію силовим шляхом.
За його словами, це матиме "дуже глибокий негативний вплив на громадську думку і на наші трансатлантичні відносини".
Також Кубілюс заявив, що не вважає ймовірним військове вторгнення США, однак нагадав, що стаття 42.7 Договору Європейського союзу зобов'язує держави-члени прийти на допомогу Данії в разі військової агресії проти неї.
Це багато в чому залежатиме від Данії - як вона відреагує і якою буде її позиція, - але, безумовно, існує таке зобов'язання держав-членів надавати взаємну допомогу, якщо одна з них зіштовхується з військовою агресією", - пояснив єврокомісар.
Він поставив під сумнів доцільність окупації Гренландії силою і попередив, що це вплине на всі аспекти відносин між Європою і США.
"Хто визнає таку окупацію і які наслідки це матиме для всіх відносин між США та Європою, включно з, наприклад, торгівлею, де й американці можуть зіткнутися з доволі болісними негативними наслідками", - наголосив Кубілюс.
Він попередив, що ЄС міг би забезпечити Гренландії додаткову безпеку на прохання Данії, включно з розміщенням військ і військової інфраструктури, такої як військові кораблі та засоби протидії безпілотникам.
"Це військовим вирішувати, що саме потрібно для оборони Гренландії або Арктики. Можливо все", - розповів єврокомісар.
Зазіхання Трампа
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп останнім часом почав частіше говорити про те, що він хотів би, щоб Гренландія увійшла до складу США.
За його словами, це необхідно в рамках захисту від Росії та Китаю. Американський лідер вважає, що якщо острів не стане частиною США, його захоплять або Пекін, або Москва.
Прем'єр Данії Метте Фредеріксен уже попереджала про те, що якщо США атакують Гренландію, "все обвалиться, включно з НАТО".