Захоплення Гренландії американцями означало б кінець НАТО, - єврокомісар

Якщо США захоплять Гренландію, це призведе до розпаду Північноатлантичного альянсу. При цьому країни ЄС нададуть підтримку Данії.

Як передає РБК-Україна , про це в коментарі Reuters заявив єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс.

"Я згоден з прем'єр-міністром Данії, що це буде кінцем НАТО, але і серед людей це буде сприйнято вкрай негативно", - підкреслив Кубілюс, коментуючи можливість того, що США повернуть Гренландію силовим шляхом.

За його словами, це матиме "дуже глибокий негативний вплив на громадську думку і на наші трансатлантичні відносини".

Також Кубілюс заявив, що не вважає ймовірним військове вторгнення США, однак нагадав, що стаття 42.7 Договору Європейського союзу зобов'язує держави-члени прийти на допомогу Данії в разі військової агресії проти неї.

Це багато в чому залежатиме від Данії - як вона відреагує і якою буде її позиція, - але, безумовно, існує таке зобов'язання держав-членів надавати взаємну допомогу, якщо одна з них зіштовхується з військовою агресією", - пояснив єврокомісар.

Він поставив під сумнів доцільність окупації Гренландії силою і попередив, що це вплине на всі аспекти відносин між Європою і США.

"Хто визнає таку окупацію і які наслідки це матиме для всіх відносин між США та Європою, включно з, наприклад, торгівлею, де й американці можуть зіткнутися з доволі болісними негативними наслідками", - наголосив Кубілюс.

Він попередив, що ЄС міг би забезпечити Гренландії додаткову безпеку на прохання Данії, включно з розміщенням військ і військової інфраструктури, такої як військові кораблі та засоби протидії безпілотникам.

"Це військовим вирішувати, що саме потрібно для оборони Гренландії або Арктики. Можливо все", - розповів єврокомісар.