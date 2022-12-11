Німеччина пообіцяла Україні більше зброї та боєприпасів, - посол

"У прямих переговорах нас запевнили, що буде більше зброї і більше боєприпасів. Які саме, ми оголосимо разом у відповідний час", - сказав він.

Макеєв наголосив, що українським військовим

США схвалять постачання німецьких танків Leopard 2 Україні. Партнери очікують, що Берлін виконає свої зобов'язання.

Окрім того, німецький оборонний концерн Rheinmetall виготує для України нові зенітно-ракетні комплекси Skynex, які здатні збивати дрони та крилаті ракети.

РБК-Україна також повідомляло, що Німеччина не може відправити Patriot Україні, тому що їх немає на складах.

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