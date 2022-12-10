ua ru
Сб, 10 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чому Німеччина не може відправити ракети Patriot Україні: відповідь МЗС

Новость на русском →
Європа, Субота 10 грудня 2022 09:32
Чому Німеччина не може відправити ракети Patriot Україні: відповідь МЗС Фото: чому Німеччина не може відправити ракети Patriot Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Німеччина не може відправити ракети Patriot Україні, бо їх немає на складах. Вони є частиною системи колективної оборони НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністра МЗС Німеччини Тобіаса Лінднера українській службі "Голос Америки".

"Якщо бути дуже відвертим, це не так, що у нас є вільні системи Patriot просто в наявності, які ми могли б відправити, наприклад, в Україну. Системи Patriot, які ми надсилаємо, є частиною системи колективної оборони НАТО", - сказав він.

Міністр розповів про домовленість з Польщею щодо відряджання групи військових Німеччини до Польщі для вивчення локації, де можуть бути розміщені системи Patriot.

"Ми віддані захисту безпеки Польщі, тому пропонуємо розгорнути системи Patriot на східному фланзі НАТО", - додав Лінднер.

Нагадаємо, цього тижня міністри оборони Польщі та Німеччини відновили переговори щодо розміщення ракет Patriot на території Польщі. Раніше Варшава запропонувала розмістити їх на території західної України, але Німеччина відмовилася.

Проте радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна швидко отримає сучасну бронетехніку від партнерів, а також комплекси ПРО та ракетні установки. Йдеться, зокрема, про Patriot, і Abrams, і Leopard.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Війна в Україні
NEWS
Мінус РСЗВ, танки та 370 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
Мінус РСЗВ, танки та 370 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці