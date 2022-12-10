Чому Німеччина не може відправити ракети Patriot Україні: відповідь МЗС
Німеччина не може відправити ракети Patriot Україні, бо їх немає на складах. Вони є частиною системи колективної оборони НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністра МЗС Німеччини Тобіаса Лінднера українській службі "Голос Америки".
"Якщо бути дуже відвертим, це не так, що у нас є вільні системи Patriot просто в наявності, які ми могли б відправити, наприклад, в Україну. Системи Patriot, які ми надсилаємо, є частиною системи колективної оборони НАТО", - сказав він.
Міністр розповів про домовленість з Польщею щодо відряджання групи військових Німеччини до Польщі для вивчення локації, де можуть бути розміщені системи Patriot.
"Ми віддані захисту безпеки Польщі, тому пропонуємо розгорнути системи Patriot на східному фланзі НАТО", - додав Лінднер.
Нагадаємо, цього тижня міністри оборони Польщі та Німеччини відновили переговори щодо розміщення ракет Patriot на території Польщі. Раніше Варшава запропонувала розмістити їх на території західної України, але Німеччина відмовилася.
Проте радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна швидко отримає сучасну бронетехніку від партнерів, а також комплекси ПРО та ракетні установки. Йдеться, зокрема, про Patriot, і Abrams, і Leopard.
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