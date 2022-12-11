Германия пообещала Украине больше оружия и боеприпасов, - посол

"В прямых переговорах нас заверили, что будет больше оружия и больше боеприпасов. Какие именно мы объявим вместе в соответствующее время", - сказал он.

Макеев подчеркнул, что украинским военным

США одобрят поставки немецких танков Leopard 2 Украине. Партнеры ожидают, что Берлин выполнит свои обязательства.

Кроме того, немецкий оборонный концерн Rheinmetall изготовит для Украины новые зенитно-ракетные комплексы Skynex, способные сбивать дроны и крылатые ракеты.

РБК-Украина также сообщало, что Германия не может отправить Patriot Украине, потому что их нет на складах.

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