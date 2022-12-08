Бундестаг підтвердив. США схвалять передачу Україні німецьких танків Leopard 2

Сполучені Штати Америки схвалять постачання німецьких танків Leopard 2 Україні. Партнери очікують, що Берлін виконає свої зобов'язання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Циммерман у Twitter .

Коментуючи інформацію німецьких ЗМІ про те, що США схвалять постачання німецьких танків Leopard 2 Україні, Штрак-Циммерман зазначила: "Це було підтверджено під час мого візиту до Вашингтона під час усіх дискусій у Державному департаменті, Конгресі та Сенаті".

За її словами, американські партнери очікують, що Німеччина виконає свої зобов'язання.