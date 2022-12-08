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Бундестаг підтвердив. США схвалять передачу Україні німецьких танків Leopard 2

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Четвер 08 грудня 2022 14:31
Бундестаг підтвердив. США схвалять передачу Україні німецьких танків Leopard 2 Фото: США схвалять передачу Україні німецьких танків Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Сполучені Штати Америки схвалять постачання німецьких танків Leopard 2 Україні. Партнери очікують, що Берлін виконає свої зобов'язання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Циммерман у Twitter.

Коментуючи інформацію німецьких ЗМІ про те, що США схвалять постачання німецьких танків Leopard 2 Україні, Штрак-Циммерман зазначила: "Це було підтверджено під час мого візиту до Вашингтона під час усіх дискусій у Державному департаменті, Конгресі та Сенаті".

За її словами, американські партнери очікують, що Німеччина виконає свої зобов'язання.

" Ми не повинні кидати Україну. Вам потрібні танки", - додала вона.

Нагадаємо, раніше німецьке видання FAZ повідомило, щоСША сигналізували Німеччині, що підтримають передачу Україні танків Leopard 2. Проте за умови, що Німеччина сама ухвалить це рішення.

Ми писали, що Україна закликає Німеччину передати танки Leopard 2, системи протиповітряної оборони Patriot та БМП Marder, продемонструвавши цим своє лідерство серед країн-партнерів.

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