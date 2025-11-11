Німеччина планує збільшити допомогу Україні до 11,5 млрд євро у 2026 році, - ЗМІ

Допомога від Німеччини

Раніше Німеччина анонсувала збільшення фінансової допомоги Україні на близько три мільярди євро у 2026 році.

Нагадаємо, у неділю, 2 листопада, Україна отримала від Німеччини нові системи протиповітряної оборони Patriot.

До цього Берлін заявляв про наміри передати дві системи зі складів Бундесверу на початку серпня 2025 року. Поставку здійснили за фінансової підтримки Данії, Литви та Норвегії.

Зазначимо, Німеччина виділила Україні новий пакет допомоги у розмірі 60 млн євро. Він буде направлений на відновлення пошкодженої української енергетики.

Ці гроші пришвидшать постачання генераторів, енергетичного обладнання та мобільних теплоелектростанцій.

Раніше міністр фінансів та віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбейль повідомив, що його країна візьме участь у наданні гарантій безпеки Україні разом з європейськими партнерами.