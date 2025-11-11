Германия планирует увеличить помощь Украине до 11,5 млрд евро в 2026 году, - СМИ

Помощь от Германии

Ранее Германия анонсировала увеличение финансовой помощи Украине на около три миллиарда евро в 2026 году.

Напомним, в воскресенье, 2 ноября, Украина получила от Германии новые системы противовоздушной обороны Patriot.

До этого Берлин заявлял о намерениях передать две системы со складов Бундесвера в начале августа 2025 года. Поставку осуществили при финансовой поддержке Дании, Литвы и Норвегии.

Отметим, Германия выделила Украине новый пакет помощи в размере 60 млн евро. Он будет направлен на восстановление поврежденной украинской энергетики.

Эти деньги ускорят поставки генераторов, энергетического оборудования и мобильных теплоэлектростанций.

Ранее министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбейль сообщил, что его страна примет участие в предоставлении гарантий безопасности Украине вместе с европейскими партнерами.