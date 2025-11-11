Германия планирует увеличить помощь Украине до 11,5 млрд евро в 2026 году, - СМИ

Правительство Германии намерено увеличить объем поддержки Украины в борьбе против российской агрессии до более 11,5 миллиарда евро в 2026 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv.
Соответствующее положение содержится в представлении Министерства финансов для окончательного рассмотрения проекта государственного бюджета в Бюджетном комитете Бундестага.
Как пишет издание, дополнительные средства планируется направить на артиллерию, беспилотники, бронетехнику, а также на замену двух зенитно-ракетных комплексов Patriot, переданных Украине.
Окончательное обсуждение бюджета на 2026 год состоится 13 ноября, когда Бюджетный комитет проведет финальную сессию для согласования деталей документа.
Ранее Германия анонсировала увеличение финансовой помощи Украине на около три миллиарда евро в 2026 году.
Напомним, в воскресенье, 2 ноября, Украина получила от Германии новые системы противовоздушной обороны Patriot.
До этого Берлин заявлял о намерениях передать две системы со складов Бундесвера в начале августа 2025 года. Поставку осуществили при финансовой поддержке Дании, Литвы и Норвегии.
Отметим, Германия выделила Украине новый пакет помощи в размере 60 млн евро. Он будет направлен на восстановление поврежденной украинской энергетики.
Эти деньги ускорят поставки генераторов, энергетического оборудования и мобильных теплоэлектростанций.
Ранее министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбейль сообщил, что его страна примет участие в предоставлении гарантий безопасности Украине вместе с европейскими партнерами.