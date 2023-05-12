ua ru
Пт, 12 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німеччина планує придбати 18 танків Leopard 2, - Reuters

Новость на русском →
П'ятниця 12 травня 2023 15:41
Німеччина планує придбати 18 танків Leopard 2, - Reuters Фото: Німеччина планує придбати 18 танків Leopard 2 (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччина планує придбати 18 танків Leopard 2 за 525 млн євро на заміну тих, які були поставлені Україні.

Як пише РБК-Україна, про це Reuters повідомило джерело у сфері оборони США.

Загальна ціна, включаючи можливість закупки ще 105 танків, становитиме 2,9 млрд євро. Очікується, що бюджетний комітет німецького парламенту підпише угоду щодо закупівлі наприкінці травня.

Зазначимо, що після того, як Берлін поставив Україні 18 Leopard 2, він заявив, що хоче якнайшвидше придбати нові танки.

Нагадаємо, у Німеччині схвалили закупівлю 50 БМП Puma на 1,5 млрд євро.

До того ж, Держдеп США дозволив потенційний продаж Німеччині гелікоптерів Chinook.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Відкинули ворога. Сирський на ставці доповів Зеленському про успіхи на фронті
Відкинули ворога. Сирський на ставці доповів Зеленському про успіхи на фронті
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу