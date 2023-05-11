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Німеччина затвердила закупівлю 50 БМП Puma на 1,5 млрд євро

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Четвер 11 травня 2023 01:16
Німеччина затвердила закупівлю 50 БМП Puma на 1,5 млрд євро Фото: німецька БМП Puma (Daniel Dinnebier/defence-blog.com)
Автор: Володимир Костирін

У Німеччині законодавці схвалили купівлю 50 бойових машин піхоти Puma на суму 1,5 мільярда євро (1,7 мільярда доларів), при цьому міністр оборони Борис Пісторіус порушив питання можливості отримання ще одного замовлення наприкінці 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Глава Міноборони ФРН підтвердив, що бюджетний комітет нижньої палати парламенту дав "зелене світло" закупівлі в середу в Берліні.

"Замовлення тепер буде розміщено дуже швидко - і тоді ми продовжимо та сподіваємося, що зможемо зробити друге замовлення протягом цього року", – зазначив він.

Пісторіус описав БМП Puma як "квантовий стрибок" з погляду захисту військ, ефективності та мобільності.

Очікується, що перша партія Pumas, які виробляються спільно Rheinmetall AG та Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG, буде поставлена у 2024 році, розповів представник правлячої коаліції в уряді Маркус Фабер.

Депутат припустив, що щойно нові бойові машини надійдуть, німецька армія зможе поставити Україні більш старі БМП, такі як Marder від Rheinmetall, щоб допомогти їй захиститися від повномасштабної військової агресії РФ.

Про те, що влада Німеччини хоче закупити ще 50 бойових машин піхоти Puma для заміни застарілої військової техніки, стало відомо на початку травня.

Нагадаємо, що в січні Німеччина та США оголосили, що направлять в Україну бойові машини піхоти та основні бойові танки. Також згодом стало відомо, що ФРН передала Україні 40 бойових машин піхоти Marder.

Додамо також, що раніше голова Міноборони України Олексій Резніков показав відео з німецькими БМП в Україні.

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