Держдеп США дозволив продаж Німеччині гелікоптерів Chinook
Державний департамент США схвалив потенційний продаж Німеччині вертольотів CH-47F Chinook та супутнього обладнання на суму до 8,5 мільярда доларів.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Агентство Пентагону зі співробітництва в галузі безпеки та оборони.
Берлін у рамках модернізації Збройних Сил ФРН оголосив про свій намір купити 60 важких гелікоптерів Chinook у Boeing ще торік з метою заміни парку застарілих CH-53.
До пакета входять 140 двигунів Т-55-ГА-714А (120 встановлених, 20 запасних), системи попередження про ракетний напад, радіостанції, транспондери, навігаційні системи, набір модифікацій та технічна підтримка, йдеться в оприлюдненому релізі.
"Цей пропонований продаж підтримає зовнішню політику та національну безпеку Сполучених Штатів, покращивши безпеку союзника по НАТО, який є важливою силою для політичної та економічної стабільності в Європі", - розповіли у Пентагоні.
Генеральним підрядником буде Boeing Helicopter Company (Філадельфія, штат Пенсільванія).
Агентство Пентагону зі співробітництва в галузі безпеки та оборони повідомило Конгрес про можливий продаж у четвер.
Зазначимо, що хоча Держдеп США схвалив передбачуваний продаж, у повідомленні не зазначено, що контракт уже підписано або про завершення переговорів.
Очікується, що на постачання гелікоптерів піде 3 роки.
Раніше повідомлялося, що нещодавно Німеччина затвердила закупівлю 50 БМП Puma на 1,5 млрд євро. У Берліні зазначають, що тільки-но нові бойові машини надійдуть, ФРН зможе поставити Україні старіші БМП, зокрема Marder.
Нагадаємо, ще навесні канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів про плани закупівлі систем протиракетної оборони для захисту від можливого нападу з боку РФ.
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