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Германия планирует купить 18 танков Leopard 2, - Reuters

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Пятница 12 мая 2023 15:41
Германия планирует купить 18 танков Leopard 2, - Reuters Фото: Германия планирует купить 18 танков Leopard 2 (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия планирует купить 18 танков Leopard 2 за 525 млн евро взамен тех, которые были поставлены Украине.

Как пишет РБК-Украина, об этом Reuters сообщил источник в сфере обороны США.

Общая цена, включая возможность закупки еще 105 танков, составит 2,9 млрд евро. Ожидается, что бюджетный комитет немецкого парламента подпишет соглашение о закупке в конце мая.

Отметим, что после того, как Берлин поставил Украине 18 Leopard 2, он заявил, что хочет поскорее приобрести новые танки.

Напомним, в Германии одобрили закупку 50 БМП Puma на 1,5 млрд евро.

К тому же, Госдеп США разрешил потенциальную продажу Германии вертолетов Chinook.

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