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Німеччина підтримає посилення санкцій проти Ірану за постачання безпілотників РФ

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Вівторок 18 жовтня 2022 15:39
Німеччина підтримає посилення санкцій проти Ірану за постачання безпілотників РФ Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина підтримає подальшу ізоляцію Ірану за постачання військових дронів до Росії, які остання використовує у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

"На мій погляд, у зв'язку з постачанням безпілотників з Ірану до Росії має бути ще один пакет санкцій проти іранського режиму", - заявила міністр.

За її словами, тверді докази покажуть, що обидва режими не лише брати за духом, а й підтримують один одного постачанням зброї. Бербок підкреслила, що має бути доведено походження дронів, які застосовує Росія.

"Звичайно, все має бути юридично чистим. Безпілотники-камікадзе, які були збиті й у Києві, дуже ясно, звідки вони", - сказала Бербок.

Міністр додала, що єдина відповідь з огляду на жахливу ситуацію в самому Ірані полягає в тому, що країни запустили новий пакет санкцій. Проте вона не пояснила, які саме обмеження будуть введені, оскільки Іран і так перебуває під західними санкціями та продовжує виробляти таку зброю.

Нагадаємо, що США готують санкції проти Ірану через постачання Росії зброї.

Також Євросоюз може вдатися до санкцій проти Ірану, якщо під час розслідування підтвердиться інформація про постачання безпілотників Росії.

У понеділок, 17 жовтня, російські військові атакували Київ за допомогою іранських дронів-камікадзе.

Внаслідок ворожих ударів загинули щонайменше четверо мирних жителів столиці.

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