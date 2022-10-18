Німеччина підтримає посилення санкцій проти Ірану за постачання безпілотників РФ

Німеччина підтримає подальшу ізоляцію Ірану за постачання військових дронів до Росії, які остання використовує у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

"На мій погляд, у зв'язку з постачанням безпілотників з Ірану до Росії має бути ще один пакет санкцій проти іранського режиму", - заявила міністр.

За її словами, тверді докази покажуть, що обидва режими не лише брати за духом, а й підтримують один одного постачанням зброї. Бербок підкреслила, що має бути доведено походження дронів, які застосовує Росія.

"Звичайно, все має бути юридично чистим. Безпілотники-камікадзе, які були збиті й у Києві, дуже ясно, звідки вони", - сказала Бербок.

Міністр додала, що єдина відповідь з огляду на жахливу ситуацію в самому Ірані полягає в тому, що країни запустили новий пакет санкцій. Проте вона не пояснила, які саме обмеження будуть введені, оскільки Іран і так перебуває під західними санкціями та продовжує виробляти таку зброю.