У Польщі розповіли, чи може ЄС запровадити санкції проти Ірану через дрони
Євросоюз може вдатися до санкцій проти Ірану, якщо під час розслідування підтвердиться інформація про постачання безпілотників Росії.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау після зустрічі глав МЗС Євросоюзу.
"Країни ЄС загалом згодні з тим, що санкції мають бути введені проти Ірану, якщо розслідування доведе, що ця країна надала Росії безпілотники, які були використані для атак в Україні", - заявив Рау.
Нагадаємо, у понеділок, 17 жовтня, російські військові атакували Київ за допомогою іранських дронів-камікадзе.
Внаслідок ворожих ударів загинули щонайменше четверо мирних жителів столиці.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.