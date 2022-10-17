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У Польщі розповіли, чи може ЄС запровадити санкції проти Ірану через дрони

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Понеділок 17 жовтня 2022 20:26
У Польщі розповіли, чи може ЄС запровадити санкції проти Ірану через дрони Фото: Збігнєв Рау, голова МЗС Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз може вдатися до санкцій проти Ірану, якщо під час розслідування підтвердиться інформація про постачання безпілотників Росії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау після зустрічі глав МЗС Євросоюзу.

"Країни ЄС загалом згодні з тим, що санкції мають бути введені проти Ірану, якщо розслідування доведе, що ця країна надала Росії безпілотники, які були використані для атак в Україні", - заявив Рау.

Нагадаємо, у понеділок, 17 жовтня, російські військові атакували Київ за допомогою іранських дронів-камікадзе.

Внаслідок ворожих ударів загинули щонайменше четверо мирних жителів столиці.

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