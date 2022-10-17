У Польщі розповіли, чи може ЄС запровадити санкції проти Ірану через дрони

Євросоюз може вдатися до санкцій проти Ірану, якщо під час розслідування підтвердиться інформація про постачання безпілотників Росії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау після зустрічі глав МЗС Євросоюзу.