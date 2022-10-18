Германия поддержит ужесточение санкций против Ирана за поставку беспилотников РФ

Германия поддержит дальнейшую изоляцию Ирана за поставки военных дронов в Россию, которую последняя использует в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

"На мой взгляд, в связи с поставками беспилотников из Ирана в Россию должен быть еще один пакет санкций против иранского режима", - заявила министр.

По ее словам, жесткие доказательства покажут, что оба режима не только брать по духу, но и поддерживают друг друга поставками оружия. Бербок подчеркнула, что должно быть доказано происхождение дронов, применяемых Россией.

"Конечно, все должно быть юридически чистым. Беспилотники-камикадзе, сбитые и в Киеве, очень ясно, откуда они", - сказала Бербок.

Министр добавила, что единственный ответ, учитывая ужасную ситуацию в самом Иране, состоит в том, что страны запустили новый пакет санкций. Однако она не объяснила, какие именно ограничения будут введены, поскольку Иран и так находится под западными санкциями и продолжает производить такое оружие.