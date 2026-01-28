Німеччина передасть Україні нові системи ППО IRIS-T вже найближчим часом, - посол

Німеччина найближчим часом надасть Україні нові системи протиповітряної оборони IRIS-T. Це критично важлива допомога для захисту українського неба.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив в інтерв'ю "Суспільному" посол Німеччини в Україні Гайко Томс.
"На даний момент передано дев’ять систем IRIS-T, а найближчим часом очікується прибуття нових комплексів", - повідомив посол Німеччини.
Він зазначив, що забезпечення надійного ППО є критично важливим для безпеки країни, а Німеччина наразі є найбільшим партнером України у цій сфері.
"Ми робимо все, що можемо, щоб підтримати Україну", - додав Томс, наголосивши на комплексному підході - від енергетичної підтримки до постачання засобів ППО.
Раніше Німеччина передала Україні два комплекси Patriot наприкінці 2025 року та продовжує постачання боєприпасів для систем протиповітряної оборони.
Україна замовила 18 систем IRIS-T, повідомляв генеральний директор німецької компанії Diehl Defence Гельмут Раух.
Нагадаємо, що глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук розповіла, що ППО Україна отримує від США за фінансування ЄС.
Близько 75 відсотків ракет для комплексів Patriot Україна отримує через програму PURL. Для інших систем протиповітряної оборони цей показник ще вищий - майже 90 відсотків перехоплювачів надходять за тією ж схемою, .
Вона зазначила, що Україні довелося докласти значних дипломатичних зусиль, щоб переконати окремі європейські країни закуповувати американське озброєння спеціально для потреб нашої держави.
Також міністр оборони України Михайло Федоров після переговорів із своєю французькою колегою Катрін Вотрен повідомив, що невдовзі Україна може отримати партію французьких ракет для ППО, а також винищувачі Mirage 2000-5.