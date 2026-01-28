Германия передаст Украине новые системы ПВО IRIS-T уже в ближайшее время, - посол

Германия в ближайшее время предоставит Украине новые системы противовоздушной обороны IRIS-T. Это критически важная помощь для защиты украинского неба.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил в интервью "Суспільному" посол Германии в Украине Гайко Томс.
"На данный момент передано девять систем IRIS-T, а в ближайшее время ожидается прибытие новых комплексов", - сообщил посол Германии.
Он отметил, что обеспечение надежного ПВО является критически важным для безопасности страны, а Германия сейчас является крупнейшим партнером Украины в этой сфере.
"Мы делаем все, что можем, чтобы поддержать Украину", - добавил Томс, отметив комплексный подход - от энергетической поддержки до поставок средств ПВО.
Ранее Германия передала Украине два комплекса Patriot в конце 2025 года и продолжает поставки боеприпасов для систем противовоздушной обороны.
Украина заказала 18 систем IRIS-T, сообщал генеральный директор немецкой компании Diehl Defence Гельмут Раух.
Напомним, что глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук рассказала, что ПВО Украина получает от США при финансировании ЕС.
Около 75 процентов ракет для комплексов Patriot Украина получает через программу PURL. Для других систем противовоздушной обороны этот показатель еще выше - почти 90 процентов перехватчиков поступают по той же схеме, .
Она отметила, что Украине пришлось приложить значительные дипломатические усилия, чтобы убедить отдельные европейские страны закупать американское вооружение специально для нужд нашего государства.
Также министр обороны Украины Михаил Федоров после переговоров со своей французской коллегой Катрин Вотрен сообщил, что вскоре Украина может получить партию французских ракет для ПВО, а также истребители Mirage 2000-5.