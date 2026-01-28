Германия передаст Украине новые системы ПВО IRIS-T уже в ближайшее время, - посол

"На данный момент передано девять систем IRIS-T, а в ближайшее время ожидается прибытие новых комплексов", - сообщил посол Германии.

Он отметил, что обеспечение надежного ПВО является критически важным для безопасности страны, а Германия сейчас является крупнейшим партнером Украины в этой сфере.

"Мы делаем все, что можем, чтобы поддержать Украину", - добавил Томс, отметив комплексный подход - от энергетической поддержки до поставок средств ПВО.

Ранее Германия передала Украине два комплекса Patriot в конце 2025 года и продолжает поставки боеприпасов для систем противовоздушной обороны.

Украина заказала 18 систем IRIS-T, сообщал генеральный директор немецкой компании Diehl Defence Гельмут Раух.