Винищувачі Mirage та ракети для SAMP/T: Франція готує нову допомогу для ЗСУ

Україна невдовзі може отримати партію ракет французького виробництва для ППО, а також винищувачі Mirage 2000-5.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров після розмови зі своєю французькою колегою Катрін Вотрен.

Посилення ППО та ракети французького виробництва

За словами Федорова, Україна розраховує на постачання боєприпасів від Франції для систем протиповітряної оборони SAMP/T та Crotale, а також далекобійних засобів ураження.

Міністр подякував французькій стороні за готовність у найближчий час передати додаткові ракети французького виробництва, що має суттєво посилити захист українського неба.

Літаки Mirage 2000-5: очікується додаткове постачання

Окрему увагу сторони приділили авіаційній складовій співпраці. Україна очікує на додаткове постачання літаків Mirage 2000-5, які, за словами Федорова, стануть важливим підсиленням спроможностей Повітряних сил ЗСУ.

Протидія "тіньовому флоту" РФ

Під час розмови міністр також відзначив принципову позицію Франції щодо обмеження діяльності російського "тіньового флоту".

Федоров наголосив, що скорочення ресурсів Росії є ключовим фактором для зниження її здатності фінансувати війну проти України.

Федоров запросив Катрін Вотрен відвідати Україну та заявив про готовність переводити співпрацю на новий рівень, зокрема у сферах обміну даними та спільної аналітики.

"Дякую Франції за системну підтримку, лідерство й чітку позицію", - підсумував Федоров