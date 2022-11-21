Німеччина патрулюватиме небо Польщі після падіння ракет

Вона вказала, що Польща є другом, союзником Німеччини і, як сусіда України, "особливо не захищена".

"Разом із моїм польським колегою Маріушем Блащаком ми домовилися направити до Польщі ракетні комплекси Patriot та підтримати захист польського повітряного простору за допомогою винищувачів Eurofighter", - сказала Ламбрехт.

Нагадаємо, Польща прийняла пропозицію Німеччини щодо розміщення на території країни додаткових систем Patriot.

Раніше в Польщі впали дві ракети які призвели до загибелі двох людей.

Варшава та Вашингтон вважають, що у Польщі впала ракета української ППО. Тим часом президент України Володимир Зеленський вважає, що це була російська ракета, а не українська.

При цьому США покладають на РФ відповідальність за цю ситуацію, незалежно від того, якими будуть результати розслідування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.