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Германия будет патрулировать небо Польши после падения ракет

Фото: Германия будет патрулировать небо Польши после падения ракет (eurofighter.com)
Автор: Артур Родивилов

Германия договорилась с Польшей о патрулировании ее воздушного пространства истребителями Eurofighter немецких ВВС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Минобороны Германии Кристины Ламбрехт

Она указала, что Польша является другом, союзником Германии и, как сосед Украины, "особенно не защищена".

"Вместе с моим польским коллегой Мариушем Блащаком мы договорились направить в Польшу ракетные комплексы Patriot и поддержать защиту польского воздушного пространства при помощи истребителей Eurofighter", - сказала Ламбрехт.

Напомним, Польша приняла предложение Германии о размещении на территории страны дополнительных систем Patriot.

Ранее в Польше упали две ракеты, которые привели к гибели двух человек.

Варшава и Вашингтон считают, что в Польше упала ракета украинской ПВО. Между тем президент Украины Владимир Зеленский считает, что это была российская ракета, а не украинская.

При этом США возлагают на РФ ответственность за эту ситуацию вне зависимости от того, какими будут результаты расследования.

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