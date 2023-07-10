Німеччина оголосить про "суттєве" постачання військової техніки Україні на саміті НАТО, - Reuters

Під час саміту НАТО у Вільнюсу Німеччина збирається оголосити про "суттєве" постачання Україні військової техніки для боротьби проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Високопоставлений німецький урядовець у коментарі виданню також повідомив, що Берлін працює над двосторонніми гарантіями безпеки для України.

Проте він зауважив, що зараз нібито не найкращий час для запрошення України приєднатися до оборонного альянсу.

Саміт НАТО у Вільнюсі

На саміті, який пройде 11-12 липня, Україна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу після війни. Генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів НАТО підтвердять, що Україна приєднається до НАТО.

До того ж, Україна хоче отримати чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері, на період, доки вона не стане повноправним членом Альянсу.

При цьому, за даними Politico, група західних союзників у НАТО веде "шалені, в останню хвилину" переговори щодо завершення підготовки декларації про гарантії безпеки для України напередодні саміту у Вільнюсі. А Financial Times повідомляє, що на саміті, ймовірно, ухвалять своєрідну багатосторонню декларацію з окремими зобов'язаннями країн щодо України.

Більше про очікування, гарантії безпеки та те, чи наважаться партнери на запрошення воюючої країни до НАТО, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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