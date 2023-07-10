Германия объявит о "существенных" поставках военной техники Украине на саммите НАТО, - Reuters

Во время саммита НАТО в Вильнюсе Германия намерена объявить о "существенных" поставках Украине военной техники для борьбы против российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Высокопоставленный немецкий чиновник в комментарии изданию также сообщил, что Берлин работает над двусторонними гарантиями безопасности для Украины.

Однако он отметил, что сейчас якобы не лучшее время для приглашения Украины присоединиться к оборонному альянсу.

Саммит НАТО в Вильнюсе

На саммите, который пройдет 11-12 июля, Украина хочет получить политическое решение о поддержке вступления после войны. Генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов НАТО подтвердят, что Украина присоединится к НАТО.

К тому же, Украина хочет получить четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге, на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

При этом, по данным Politico, группа западных союзников в НАТО ведет "безумные, в последнюю минуту" переговоры по завершению подготовки декларации о гарантиях безопасности для Украины накануне саммита в Вильнюсе. Financial Times сообщает, что на саммите, вероятно, примут своеобразную многостороннюю декларацию с отдельными обязательствами стран по Украине.

Больше об ожиданиях, гарантиях безопасности и о том, решатся ли партнеры пригласить воюющую страну в НАТО, - читайте в материале РБК-Украина.

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