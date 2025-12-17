Германия купит украинские дроны и оплатит 200 САУ "Богдана", - Шмыгаль

Украина и Германия по итогам заседания "Рамштайн" 16 декабря заключили договоренностей на сумму в 1,2 млрд евро. Среди них - покупка немцами украинских БПЛА и оплата Берлином изготовления 200 самоходных пушек "Богдана".

Отметим, что Шмыгаль по итогам заседания в формате "Рамштайн" заверил, что Украина продолжит получать военную помощь от союзников в 2026 году. 15 стран взяли конкретные обязательства. При этом потребности Украины для обороны в 2026 году Шмыгаль оценил в 120 млрд долларов, половину из которых Украина хочет получить от партнеров.

Добавим, что до этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил о том, что Германия передала украинским защитникам еще две системы Patriot, поставки которых были анонсированы еще в августе.