Германия купит украинские дроны и оплатит 200 САУ "Богдана", - Шмыгаль

Украина, Германия, Среда 17 декабря 2025 19:51
Германия купит украинские дроны и оплатит 200 САУ "Богдана", - Шмыгаль Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Украина и Германия по итогам заседания "Рамштайн" 16 декабря заключили договоренностей на сумму в 1,2 млрд евро. Среди них - покупка немцами украинских БПЛА и оплата Берлином изготовления 200 самоходных пушек "Богдана".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль отметил, что общая сумма заключенных с Германией контрактов превышает 1,2 миллиарда евро. Среди заключенных контрактов следующие:

  • Германия подписала контракт на долгосрочную поставку Украине запчастей к системам противовоздушной обороны Patriot;
  • Берлин планирует закупить украинские беспилотники на сумму в 200 миллионов евро;
  • Украина и Германия разворачивают крупнейший артиллерийский проект: Берлин профинансирует производство 200 САУ "Богдана" на общую сумму в 750 млн евро, при этом САУ будут изготавливаться на новом шасси Zetros;
  • Украина и Германия также начнут совместное производство новых украинских дронов "Линза";
  • Также заключены контракты на поставку новейших средств РЭБ на тактическом уровне.

"Благодаря договоренностям Президента Украины Владимира Зеленского и Канцлера ФРГ Фридриха Мерца в следующем году Германия обязалась выделить на поддержку Украины 11,5 млрд евро", - напомнил Шмыгаль.

Отметим, что Шмыгаль по итогам заседания в формате "Рамштайн" заверил, что Украина продолжит получать военную помощь от союзников в 2026 году. 15 стран взяли конкретные обязательства. При этом потребности Украины для обороны в 2026 году Шмыгаль оценил в 120 млрд долларов, половину из которых Украина хочет получить от партнеров.

Добавим, что до этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил о том, что Германия передала украинским защитникам еще две системы Patriot, поставки которых были анонсированы еще в августе.

