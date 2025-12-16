Шмигаль на "Рамштайні": Україні потрібно 60 млрд доларів від партнерів на оборону у 2026 році
2025 рік став рекордним за обсягами міжнародної допомоги Україні. Однак необхідно забезпечити стабільну та прогнозовану підтримку української оборони у 2026 році.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль під час 32-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
За його словами, у разі виконання всіх зобов’язань загальна сума підтримки сягне 45 млрд доларів - це найбільший показник з початку повномасштабної війни.
Шмигаль поінформував партнерів, що загальні оборонні потреби України у 2026 році становлять 120 млрд доларів. Половину цієї суми держава готова забезпечити власними ресурсами, однак ще 60 млрд доларів мають надійти від міжнародних партнерів.
Серед ключових пріоритетів міністр назвав стабільне фінансування оборони, розвиток протиповітряної оборони для захисту цивільного населення, підтримку українського виробництва дронів та ефективних зразків озброєння, а також постачання боєприпасів, зокрема далекобійних.
Окремо Шмигаль наголосив на важливості подальшого фінансування механізму PURL - одного з ключових інструментів співпраці між Європою та США. Загальна потреба України в межах PURL у 2026 році становить 15 млрд доларів.
"Україна залишається відданою відновленню миру. Однак для його досягнення маємо посилювати тиск на агресора, обмежувати його ресурси та розширювати оборонні спроможності України", - заявив Шмигаль.
Формат "Рамштайн"
Формат "Рамштайн" - це міжнародна контактна група з питань оборони України, яку було створено у квітні 2022 року з метою координації військової допомоги в умовах протидії російській агресії.
До ініціативи долучилися понад 50 держав, зокрема країни НАТО та Європейського Союзу, а також партнери з інших регіонів світу. У межах формату регулярно відбуваються зустрічі, під час яких сторони обговорюють потреби української армії, перебіг бойових дій і погоджують постачання озброєння, військової техніки та іншого критично важливого оснащення.
За даними Міністерства оборони України, станом на вересень цього року загальний обсяг наданої союзниками допомоги перевищив 145 млрд доларів. Завдяки цьому ЗСУ отримали сучасні системи протиповітряної оборони, винищувачі F-16, танки, бронетехніку, артилерійські боєприпаси та інші ресурси, необхідні для стримування російського вторгнення.
У 2025 році формат "Рамштайн" продовжує функціонувати активно, однак нині засідання проходять під спільним головуванням Великої Британії та Німеччини, а не Сполучених Штатів, як це було за президентства Джо Байдена.
Зокрема, 14 листопада міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про підготовку чергової зустрічі у форматі "Рамштайн". Однак засідання відбулось сьогодні.