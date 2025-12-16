Шмигаль на "Рамштайні": Україні потрібно 60 млрд доларів від партнерів на оборону у 2026 році

2025 рік став рекордним за обсягами міжнародної допомоги Україні. Однак необхідно забезпечити стабільну та прогнозовану підтримку української оборони у 2026 році.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль під час 32-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

За його словами, у разі виконання всіх зобов’язань загальна сума підтримки сягне 45 млрд доларів - це найбільший показник з початку повномасштабної війни.

Шмигаль поінформував партнерів, що загальні оборонні потреби України у 2026 році становлять 120 млрд доларів. Половину цієї суми держава готова забезпечити власними ресурсами, однак ще 60 млрд доларів мають надійти від міжнародних партнерів.

Серед ключових пріоритетів міністр назвав стабільне фінансування оборони, розвиток протиповітряної оборони для захисту цивільного населення, підтримку українського виробництва дронів та ефективних зразків озброєння, а також постачання боєприпасів, зокрема далекобійних.

Окремо Шмигаль наголосив на важливості подальшого фінансування механізму PURL - одного з ключових інструментів співпраці між Європою та США. Загальна потреба України в межах PURL у 2026 році становить 15 млрд доларів.

"Україна залишається відданою відновленню миру. Однак для його досягнення маємо посилювати тиск на агресора, обмежувати його ресурси та розширювати оборонні спроможності України", - заявив Шмигаль.