У Чехії погодили навчання українських військових

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чеське інформаційне агентство .

Парламентарі більшістю голосів схвалили перебування українських військових на полігоні Либава.

До кінця 2023 року буде організовано п'ять місячних курсів, які пройдуть до 800 військовослужбовців.

Депутати дозволили чеським інструкторам брати участь у підготовці українських солдатів в інших країнах Євросоюзу, але їхня кількість не має перевищувати 55.

Одночасно парламентарі схвалили участь у 2023 та 2024 роках військовослужбовців ЗС Чехії у місії НАТО в Іраку.

Крім того, надано згоду направити 40 співробітників військової поліції до Косова. Там вони наступні два роки забезпечуватимуть порядок у складі підрозділу колег з Італії.

Раніше уряд Хорватії схвалив навчання українських військових на своїй території, попри позицію президента країни.

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