У Чехії погодили навчання українських військових
Нижня палата парламенту Чехії погодила навчання військовослужбовців Збройних сил України на території країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чеське інформаційне агентство.
Парламентарі більшістю голосів схвалили перебування українських військових на полігоні Либава.
До кінця 2023 року буде організовано п'ять місячних курсів, які пройдуть до 800 військовослужбовців.
Депутати дозволили чеським інструкторам брати участь у підготовці українських солдатів в інших країнах Євросоюзу, але їхня кількість не має перевищувати 55.
Одночасно парламентарі схвалили участь у 2023 та 2024 роках військовослужбовців ЗС Чехії у місії НАТО в Іраку.
Крім того, надано згоду направити 40 співробітників військової поліції до Косова. Там вони наступні два роки забезпечуватимуть порядок у складі підрозділу колег з Італії.
Раніше уряд Хорватії схвалив навчання українських військових на своїй території, попри позицію президента країни.
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