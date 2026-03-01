Німеччина готується до атак іранських "сплячих осередків" після ліквідації Хаменеї

Німеччина готується до можливих терактів з боку іранських агентів та "сплячих осередків" у Європі. Загроза зросла після ліквідації верховного лідера Ірану Алі Хаменеї силами США та Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У виданні повідомили, що голова німецької парламентської контрольної групи над спецслужбами Марк Генріхманн заявив, що не можна виключати атак з боку іранських "сплячих" осередків.
Він закликав адаптувати заходи захисту до нових безпекових викликів.
"Іранський режим неодноразово демонстрував у минулому, що він здійснює терор за межами власних кордонів", - наголосив Генріхманн у коментарі виданню Sueddeutsche Zeitung.
У Німеччині також очікують зростання загрози для єврейського життя. Комісар з питань антисемітизму Фелікс Кляйн попередив, що Тегеран спробує використати свої агенттурні мережі безпосередньо всередині Європи.
"Слід очікувати, що Іран використовуватиме свої мережі в цій країні для здійснення терористичних атак проти єврейських та ізраїльських установ", - заявив Кляйн медіагрупі Funke.
Нагадаємо, ситуація навколо Ірану загострилася після появи перших повідомлень про те, що Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, можливо, загинув від ударів авіації США та Ізраїлю 28 лютого.
Згодом цю інформацію підтвердили офіційні джерела - Хаменеї загинув унаслідок спільної операції США та Ізраїлю, після чого Дональд Трамп звернувся до іранського народу.
Окрім самого лідера, стало відомо про загибель чотирьох членів родини Хаменеї, які перебували з ним у момент удару.
На тлі цих подій спадкоємний принц Ірану Реза Пахлаві зробив жорстку заяву, закликавши до демонтажу режиму та переходу до демократичного правління в країні.