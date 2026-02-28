В Ізраїлі заговорили про можливу ліквідацію лідера Ірану

Ізраїльські чиновники сказали журналістам, що Хаменеї буквально " був відрізаний від зв'язку". Немає жодної впевненості щодо його долі. В Ірані ж, пише видання, чиновники заявили, що опублікують запис зі зверненням аятоли.

" За попередньою оцінкою ізраїльських чиновників, Хаменеї постраждав внаслідок удару. Офіційного підтвердження від ізраїльських, американських чи іранських джерел не надходило", - сказано у матеріалі .

Відомо, що сили безпеки Ірану заблокували дороги в тому районі Тегерану, де розташовані резиденції Хаменеї, президента Масуда Пезешкіана (він став ще однією ціллю ударів) та будівля парламенту.

Один з іранських чиновників запевнив Reuters, що Хаменеї вже не в Тегерані, його перевезли до "безпечного місця". Водночас видання пише, що за даними джерел з Ізраїлю, внаслідок ударів загинули м іністр оборони Ірану Амір Насірзаде та командувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммед Пакпур.

Іран спростовує, що Хаменеї мертвий. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі сказав NBC News, що аятола живий.

"Наскільки мені відомо", - додав Арагчі.