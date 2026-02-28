В Ізраїлі заговорили про можливу ліквідацію лідера Ірану
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, можливо, загинув від ударів авіації США та Ізраїлю 28 лютого. Він відрізаний від зв'язку, його доля невідома.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jerusalem Post, Reuters та NBC News.
Ізраїльські чиновники сказали журналістам, що Хаменеї буквально "був відрізаний від зв'язку". Немає жодної впевненості щодо його долі. В Ірані ж, пише видання, чиновники заявили, що опублікують запис зі зверненням аятоли.
"За попередньою оцінкою ізраїльських чиновників, Хаменеї постраждав внаслідок удару. Офіційного підтвердження від ізраїльських, американських чи іранських джерел не надходило", - сказано у матеріалі.
Відомо, що сили безпеки Ірану заблокували дороги в тому районі Тегерану, де розташовані резиденції Хаменеї, президента Масуда Пезешкіана (він став ще однією ціллю ударів) та будівля парламенту.
Один з іранських чиновників запевнив Reuters, що Хаменеї вже не в Тегерані, його перевезли до "безпечного місця". Водночас видання пише, що за даними джерел з Ізраїлю, внаслідок ударів загинули міністр оборони Ірану Амір Насірзаде та командувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммед Пакпур.
Іран спростовує, що Хаменеї мертвий. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі сказав NBC News, що аятола живий.
"Наскільки мені відомо", - додав Арагчі.
При цьому він визнав, що двоє командирів загинули, але стверджує, що абсолютно усі високопосадовці іранського режиму вижили.
Операція в Ірані: коротко про головне
Нагадаємо, що зранку 28 лютого в Ірані пролунали численні вибухи. Пізніше стало відомо, що це масштабна спільна операція, у якій беруть участь США. Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані для усунення загроз з боку режиму аятол.
Зазначимо, вже достеменно відомо, що серед цілей сьогоднішнього удару Ізраїлю та США по Ірану були верховний лідер Алі Хаменеї президент Масуд Пезешкіян та інші топ-посадовці країни.
Під час ударів було уражено десятки об'єктів, в тому числі резиденції Хаменеї та Пезешкіана, парламент, міністерство розвідки, міністерство оборони, ядерні об'єкти, військові бази та аеродроми.
У відповідь Іран випустив ракети у бік території Ізраїлю. Також Тегеран завдав ударів по віськових об'єктах США у Бахрейні, Катарі, ОАЕ, Кувейті та Саудівській Аравії. У підсумку останні тепер готові приєднатися до США та Ізраїлю, щоб атакувати Іран.