Германия готовится к атакам иранских "спящих ячеек" после ликвидации Хаменеи

Германия готовится к возможным терактам со стороны иранских агентов и "спящих ячеек" в Европе. Угроза возросла после ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи силами США и Израиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В издании сообщили, что председатель немецкой парламентской контрольной группы над спецслужбами Марк Генрихманн заявил, что нельзя исключать атак со стороны иранских "спящих" ячеек.
Он призвал адаптировать меры защиты к новым вызовам безопасности.
"Иранский режим неоднократно демонстрировал в прошлом, что он осуществляет террор за пределами собственных границ", - подчеркнул Генрихманн в комментарии изданию Sueddeutsche Zeitung.
В Германии также ожидают роста угрозы для еврейской жизни. Комиссар по вопросам антисемитизма Феликс Кляйн предупредил, что Тегеран попытается использовать свои агентурные сети непосредственно внутри Европы.
"Следует ожидать, что Иран будет использовать свои сети в этой стране для осуществления террористических атак против еврейских и израильских учреждений", - заявил Кляйн медиагруппе Funke.
Напомним, ситуация вокруг Ирана обострилась после появления первых сообщений о том, что Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, возможно, погиб от ударов авиации США и Израиля 28 февраля.
Впоследствии эту информацию подтвердили официальные источники - Хаменеи погиб в результате совместной операции США и Израиля, после чего Дональд Трамп обратился к иранскому народу.
Кроме самого лидера, стало известно о гибели четырех членов семьи Хаменеи, которые находились с ним в момент удара.
На фоне этих событий наследный принц Ирана Реза Пахлави сделал жёсткое заявление, призвав к демонтажу режима и переходу к демократическому правлению в стране.