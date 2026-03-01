Спадкоємний принц Ірану зробив жорстку заяву про смерть Хаменеї

Син останнього шаха Ірану Реза Пехлеві, який десятиліттями перебуває у вигнанні, назвав смерть аятоли Алі Хаменеї початком «національного свята» та фактичним кінцем Ісламської Республіки. У своєму зверненні він закликав силовиків негайно перейти на бік народу, поки для них ще не зачинені двері в майбутнє.

Реза Пехлеві, який з 1979 року мешкає у США, відреагував на смерть верховного лідера Ірану вкрай різко. Він порівняв Хаменеї з міфічним злодієм Захаком — символом нещадної тиранії в перській культурі.

"Алі Хаменеї, вбивця десятків тисяч найхоробріших синів і дочок Ірану, був стертий зі сторінок історії. З його смертю режим фактично занепав і незабаром буде відправлений на смітник історії", — написав принц у соціальних мережах.

Ультиматум армії та поліції

Головний акцент у зверненні Пехлеві зробив на силових структурах. Він попередив представників КВІР, військових та поліцію, що будь-яка спроба захистити систему, яка руйнується, або призначити наступника Хаменеї — це шлях у нікуди.

Основні тези ультиматуму:

Жодної легітимності: Будь-який новий «наступник» не матиме влади та буде визнаний співучасником злочинів режиму.

Останній шанс: Пехлеві прямо заявив силовикам, що зараз — їхній фінальний момент, щоб приєднатися до патріотів.

Гарантії переходу: Принц закликав армію допомогти забезпечити стабільний перехід країни до вільного та процвітаючого майбутнього.

Кінець епохи чи початок боротьби

Для Пехлеві смерть аятоли — це не просто біологічний факт, а точка невороття. Він переконаний, що іранський народ більше не дозволить утримати владу залишками старої системи.

«Це знаменує початок нашого великого національного свята, але це не кінець шляху», — підсумував він, натякаючи на масштабну перебудову країни, яка має розпочатися вже зараз.