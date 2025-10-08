Німеччина готує закон, який дозволить поліції збивати дрони-порушники

У Німеччині федеральній поліції незабаром дозволять збивати та перехоплювати дрони після серії підозрілих інцидентів. Уряд готують закон.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Представляючи відповідний законопроєкт, Добріндт зазначив, що поліція отримає право "вживати найсучасніших технічних заходів проти загроз, що виникають з боку дронів, наприклад, за допомогою електромагнітних імпульсів, глушіння, перешкод GPS, а також фізичних засобів".
"Це означає, що перехоплення та збивання дронів буде регулюватися та можливим для Федеральної поліції в майбутньому", - заявив міністр.
За його словами, Німеччина вивчає сучасні технології протидії БПЛА у своїх союзників - Ізраїлю та України.
Окрім того, планується створити спільний центр захисту від дронів для державної та федеральної поліції, який розроблятиме ситуаційні звіти та координуватиме "спільні контрзаходи".
Німеччина цього року повідомила про численні випадки появи безпілотників над військовими базами, промисловими об’єктами та іншими об’єктами критичної інфраструктури.
Зокрема, в ніч на 26 вересня у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн на півночі країни було зафіксовано підозрілі польоти дронів над стратегічними об’єктами.
Кількома днями пізніше, минулими вихідними, невідомі дрони двічі спричинили закриття аеропорту Мюнхена, що призвело до затримок і перенаправлення рейсів - тисячі пасажирів були змушені чекати або змінювати маршрути.
На тлі цих інцидентів канцлер Фрідріх Мерц заявив, "ми підозрюємо, що за більшістю цих польотів дронів стоїть Росія".
Тим часом у компанії Ryanair вимагають збивати дрони, що загрожують аеропортам Європи. Гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі піддав критиці лідерів ЄС за нездатність захистити стратегічні об'єкти від атак безпілотників.