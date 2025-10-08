Німеччина готує закон, який дозволить поліції збивати дрони-порушники

Представляючи відповідний законопроєкт, Добріндт зазначив, що поліція отримає право "вживати найсучасніших технічних заходів проти загроз, що виникають з боку дронів, наприклад, за допомогою електромагнітних імпульсів, глушіння, перешкод GPS, а також фізичних засобів".

"Це означає, що перехоплення та збивання дронів буде регулюватися та можливим для Федеральної поліції в майбутньому", - заявив міністр.

За його словами, Німеччина вивчає сучасні технології протидії БПЛА у своїх союзників - Ізраїлю та України.

Окрім того, планується створити спільний центр захисту від дронів для державної та федеральної поліції, який розроблятиме ситуаційні звіти та координуватиме "спільні контрзаходи".