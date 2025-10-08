UA

Німеччина готує закон, який дозволить поліції збивати дрони-порушники

Фото ілюстративне: Німеччина готує закон, який дозволить поліції збивати дрони-порушники (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Німеччині федеральній поліції незабаром дозволять збивати та перехоплювати дрони після серії підозрілих інцидентів. Уряд готують закон.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Представляючи відповідний законопроєкт, Добріндт зазначив, що поліція отримає право "вживати найсучасніших технічних заходів проти загроз, що виникають з боку дронів, наприклад, за допомогою електромагнітних імпульсів, глушіння, перешкод GPS, а також фізичних засобів".

"Це означає, що перехоплення та збивання дронів буде регулюватися та можливим для Федеральної поліції в майбутньому", - заявив міністр.

За його словами, Німеччина вивчає сучасні технології протидії БПЛА у своїх союзників - Ізраїлю та України. 

Окрім того, планується створити спільний центр захисту від дронів для державної та федеральної поліції, який розроблятиме ситуаційні звіти та координуватиме "спільні контрзаходи".

Невідомі дрони у Німеччині

Німеччина цього року повідомила про численні випадки появи безпілотників над військовими базами, промисловими об’єктами та іншими об’єктами критичної інфраструктури.

Зокрема, в ніч на 26 вересня у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн на півночі країни було зафіксовано підозрілі польоти дронів над стратегічними об’єктами.

Кількома днями пізніше, минулими вихідними, невідомі дрони двічі спричинили закриття аеропорту Мюнхена, що призвело до затримок і перенаправлення рейсів - тисячі пасажирів були змушені чекати або змінювати маршрути.

На тлі цих інцидентів канцлер Фрідріх Мерц заявив, "ми підозрюємо, що за більшістю цих польотів дронів стоїть Росія".

Тим часом у компанії Ryanair вимагають збивати дрони, що загрожують аеропортам Європи. Гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі піддав критиці лідерів ЄС за нездатність захистити стратегічні об'єкти від атак безпілотників.

