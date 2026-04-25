Німеччина готує флот до можливої операції в Ормузькій протоці

За його словами, участь німецького флоту в операції можлива лише за умови припинення бойових дій у регіоні та отримання мандата від Бундестагу.

"Передумовою для залучення німецького флоту в протоці Ормуз є, перш за все, припинення бойових дій. Зрештою, ми є однією з найбільших збройних сил у Європі і тому мусимо брати на себе відповідальність. Водночас ми усвідомлюємо, що не можемо перенапружувати свої можливості", - зазначив Пісторіус.

Міністр пояснив, що Німеччина має значний досвід у виявленні та розмінуванні мін, і саме ці спроможності можуть бути використані для забезпечення безпечного судноплавства в Ормузькій протоці.

Для пришвидшення можливого розгортання частину підрозділів вирішили заздалегідь перекинути ближче до регіону. Зокрема, до Середземного моря направлять мінний тральщик разом із судном управління та забезпечення.

Він також додав, що для виконання завдань у районі Ормузької протоки Німеччина може тимчасово скоротити свою присутність в інших регіонах у координації з партнерами.

Ситуація в Ормузькій протоці

Ситуація в Ормузькій протоці різко загострилася на тлі протистояння США та Ірану, що підвищує ризики для світових поставок нафти.

Ще 13 квітня США оголосили про початок морської блокади після того, як Іран обмежив рух суден у відповідь на удари США та Ізраїлю.