Ормузский пролив

Германия готовит флот к возможной операции в Ормузском проливе

12:12 25.04.2026 Сб
2 мин
При каких условиях немецкие военные корабли начнут операцию в проливе?
aimg Мария Науменко
Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)

Германия направляет военные корабли в Средиземное море, готовясь к возможному развертыванию в Ормузском проливе на фоне роста напряжения в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Германии Бориса Писториуса газете Rheinische Post.

По его словам, участие немецкого флота в операции возможно только при условии прекращения боевых действий в регионе и получения мандата от Бундестага.

"Предпосылкой для привлечения немецкого флота в проливе Ормуз является, прежде всего, прекращение боевых действий. В конце концов, мы являемся одной из крупнейших вооруженных сил в Европе и поэтому должны брать на себя ответственность. В то же время мы осознаем, что не можем перенапрягать свои возможности", - отметил Писториус.

Министр пояснил, что Германия имеет значительный опыт в выявлении и разминировании мин, и именно эти возможности могут быть использованы для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Для ускорения возможного развертывания часть подразделений решили заранее перебросить ближе к региону. В частности, в Средиземное море направят минный тральщик вместе с судном управления и обеспечения.

"Мы перебросим минный тральщик в Средиземное море и предоставим ему судно управления и обеспечения", - заявил Писториус.

Он также добавил, что для выполнения задач в районе Ормузского пролива Германия может временно сократить свое присутствие в других регионах в координации с партнерами.

Ситуация в Ормузском проливе

Ситуация в Ормузском проливе резко обострилась на фоне противостояния США и Ирана, что повышает риски для мировых поставок нефти.

Еще 13 апреля США объявили о начале морской блокады после того, как Иран ограничил движение судов в ответ на удары США и Израиля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что нарушителей блокады могут уничтожать, а также сообщил о значительных потерях иранского флота.

По данным Axios, на этой неделе Иран установил новые морские мины в проливе, используя небольшие катера. В ответ США применяют подводные дроны для разминирования, а трафик через пролив, по которому в мирное время проходило около 20% мировой нефти, сократился до минимума.

