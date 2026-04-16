Маскування під Китай та "вимкнені" радари: як судна прориваються через Ормузьку протоку

Судна, що проходять через Ормузьку протоку, масово вдаються до маскування свого місцезнаходження та зміни ідентифікаційних даних. Це дозволяє екіпажам уникати можливих атак на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei Asia .

Способи маскування та "китайський слід"

Як зазначило видання, аналіз даних сервісу MarineTraffic показав, що вантажні судна почали вказувати специфічну інформацію в системі автоматичної ідентифікації (AIS).

Наприклад, судна Iron Maiden та Sino Ocean під час проходження протоки зазначали у графі пункту призначення фрази "CHINA OWNER" (власник - Китай) або "CHINA OWNER_ALL CREW".

За словами професора Токійського університету Хіденорі Ватанаве, метою таких дій є намагання підкреслити зв'язок із Китаєм, який має дружні відносини з Іраном, щоб уникнути нападів.

Вимкнення транспондерів

Зазначається, що окрім зміни даних, капітани суден часто вдаються до повного вимкнення транспондерів перед входом у небезпечну зону.

Зокрема, такий випадок зафіксували з танкером для перевезення зрідженого газу, що належить японській компанії Mitsui OSK Lines.

Дані відстеження показали аномалію - судно нібито "перетнуло ділянку суші", що пояснюється зникненням сигналу AIS безпосередньо перед протокою та його появою вже після проходження небезпечної ділянки біля узбережжя Оману.

Фото: судна в Ормузькій протоці змінюють дані AIS, щоб уникнути атак (MarineTraffic)

Через погрози закриття протоки Іраном багато кораблів змушені змінювати курс або очікувати поблизу Перської затоки. Наприклад, п'ять танкерів, пов'язаних із Японією, тривалий час залишалися на місці в очікуванні результатів переговорів між США та Іраном.

"Малоймовірно, що судноплавство негайно повернеться до норми, навіть якщо блокаду буде знято", - підкреслив експерт Ватанаве.