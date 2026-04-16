Германия готова разминировать Ормузский пролив, но есть условия, - Politico

21:30 16.04.2026 Чт
Мерц признался, что Берлин еще "далек" от такого решения
aimg Валерий Ульяненко
Германия готова разминировать Ормузский пролив, но есть условия, - Politico

Германия заявила, что готова направить в Ормузский пролив свои тральщики для разминирования, но только при строгих условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание пишет, что этот вопрос планируют обсудить в пятницу, 17 апреля, в Париже, где канцлер Германии Фридрих Мерц встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьерами Британии Киром Стармером и Италии Джорджей Мелони.

Представитель немецкого правительства рассказал, что федеральное правительство "готово внести свой вклад в обеспечение свободы судоходства". По его словам, это может включать "разминирование или морскую разведку".

Мерц отметил, что Германия "в принципе готова" помочь в обеспечении безопасности морских путей, но только при строгих условиях.

К ним относятся стабильное прекращение огня, мандат в рамках системы коллективной безопасности - "желательно от ООН" - и официальное одобрение как федеральным правительством, так и Бундестагом. Мерц подчеркнул, что Берлин по-прежнему "далек" от такого решения.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, ситуация обострилась после того, как Вашингтон ввел морскую блокаду иранских портов. Командование Вооруженных сил США, за первые сутки ни одно судно не смогло прорваться через заслон, если оно направлялось в Иран или отказалось платить установленные Тегераном сборы.

Отметим, Тегеран рассматривает возможность частичного разблокирования прохода через оманскую часть пролива. Однако ключевым условием Тегерана остается достижение нового соглашения по предотвращению военного конфликта.

Кроме того, существует серьезная минная угроза. Сейчас ВМС США проводят опасную операцию по поиску и уничтожению иранских морских мин, поскольку Вашингтон и Тегеран фактически "играют в смертельную игру в прятки", пытаясь предотвратить полный паралич мировой нефтяной торговли.

"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко